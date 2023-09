One Health e Citizen Science, Valutazione della Salute e dell'Ambiente

Un progetto per la salute e il benessere dei cittadini e dell’ambiente. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto “One Health e Citizen Science (OHCS) - Valutazione della esposizione e della salute secondo l’approccio integrato One Health con il coinvolgimento delle comunità residenti in aree a forte pressione ambientale in Italia”. È un progetto che mira al benessere dei cittadini e dell’ambiente e che lavorerà nei prossimi quattro anni in aree italiane ad elevata pressione ambientale, tra cui anche il comune barghigiano, e sul ciclo dei rifiuti conducendo studi di epidemiologia ambientale con la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità.

Obiettivo, la definizione di un modello di intervento integrato e partecipato per la prevenzione e il monitoraggio ambientale lavorando in contesti diversi per valutare l’esposizione delle comunità a fattori inquinanti, indagare l’associazione tra fattori di rischio ambientali ed esiti sanitari e misurarne gli impatti.

"Si tratta di un ulteriore finanziamento - spiega Caterina Campani, sindaca del Comune di Barga - che va a dare continuità al progetto Area di ricerca portato avanti in questi anni. Attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, il progetto si pone ora gli obiettivi della promozione e il finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento come salute, ambiente, biodiversità e clima. Si prevedono inoltre dei programmi prioritari per il sistema sanitario e la prevenzione e la mitigazione dei rischi per le popolazioni all’interno di aree critiche dal punto di vista ambientale attraverso una gestione sicura e sostenibile del suolo e del ciclo dei rifiuti". Il progetto è finanziato dal Ministero della Salute e rientra nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

Luca Galeotti