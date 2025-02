Ondata di maltempo. Piccolo smottamento sul sentiero della Torretta

Ancora danni e smottamenti nel territori della Piana causati dalle pessime condizioni meteo dei giorni scorsi. Le ingenti piogge che si sono abbattute su Porcari nel corso dell’allerta meteo, infatti, sembrano essere la causa dei recenti smottamento di terra lungo il sentiero che conduce alla collina della Torretta. Questo percorso, molto frequentato ogni giorno da camminatori e amanti della natura, si trova ora in condizioni difficili a causa del cedimento del terreno e non è possibile transitare se non a piedi, facendo comunque molta attenzione, perché lo stradello si à molto ristretto in alcuni passaggi.

A darne notizia è stato lo stesso sindaco Leonardo Fornaciari, che nel corso della mattina di eri, ha realizzato un video con il cellulare, poi pubblicato sui social, con il quale ha mostrato lo stato attuale dei luoghi e ha reso conto dello smottamento. "Per la nostra amata Torretta le immagini parlano da sole", ha dichiarato il sindaco, evidenziando come il maltempo abbia inciso pesantemente sul territorio.

Non solo il sentiero della Torretta ha subito danni. Anche in un altro punto è stato registrato un crollo vero e proprio: è quello che è accaduto al muro di contenimento del rio Dezza a Rughi. Il Comune è già al lavoro per valutare gli interventi necessari e ripristinare la sicurezza nelle aree colpite. Nel frattempo, si raccomanda prudenza a tutti coloro che frequentano i percorsi collinari e le zone a rischio smottamenti.