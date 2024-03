Onda Acustica trio da... Oscar. E’ nella serie tv diretta da Cuarón

Onda Acustica apparirà in una serie firmata dal regista premio Oscar (per “Gravity“ e “Roma“) Alfonso Cuarón. L’annuncio è stato dato dal fondatore Giulio D’Agnello nel corso dell’applauditissimo concerto di giovedì scorso, con la partecipazione della cantante e musicista Felicity Lucchesi, al “Pinturicchio“. Il trio lucchese (nella foto), in attività da diversi anni, oltre a D’Agnello (voce e chitarra), è formato da Mauro Redini (mandolino) e Alessandro Sodini (fisarmonica) e ha un repertorio che spazia dalla musica popolare alla canzone d’autore, dalle colonne sonore per cinema e tv allo swing e al blues.

"Nell’ottobre del 2022 - racconta D’Agnello - siamo stati coinvolti direttamente nella serie di Apple Tv “The disclaimer”, il cui regista è appunto Alfonso Cuarón, vincitore di quattro premi Oscar e abbiamo avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. E’ stata un’esperienza fantastica, le riprese si sono svolte a Forte dei Marmi nell’Hotel Resort Augustus e sono durate una decina di giorni. Siamo stati chiamati a fare proprio i musicisti e non le comparse e perciò abbiamo suonato in scena e anche durante le pause, perché quello che facevamo piaceva molto a Cuarón, che spesso ci chiedeva di suonare solo per creare una bella atmosfera".

"La serie - prosegue D’Agnello - uscirà tra pochi mesi. Siamo rimasti in silenzio a causa dai rapporti contrattuali sottoscritti. I protagonisti sono i premi Oscar Kate Blanchett e Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, noto al grande pubblico per “Borat“ e l’attrice coreana Ho Yeon Jung, celebre per “Squid Games“".

"Il team tecnico - conclude D’Agnello - era composto da ben 350 persone e abbiamo collaborato con il direttore della fotografia Emmanuel Lubezky, vincitore di tre premi Oscar per “Gravity“, “Birdman“ e “The Revenant“ e Jani Temime, già costumista di “Harry Potter“ e lo scenografo Neil Lamont, impegnato nella saga di “Harry Potter“ e “Star Wars“. Tutte persone stupende con cui siamo rimasti in cordiali rapporti. Non sappiamo ancora quanto ci vedrete sullo schermo e nemmeno quanta nostra musica sentirete, però noi c’eravamo, siamo stati bravi ed è stato davvero bellissimo".

Paolo Ceragioli