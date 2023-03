Omaggio alle sigaraie da Cisl Fp Toscana “Donne speciali, di esempio per tutti“

Nel mese in cui si festeggia la giornata internazionale dei diritti delle donne, la coordinatrice Donne della Cisl FP Toscana, Maria Grazia Simoni, ha pensato di omaggiare un gruppo di donne speciali che per Lucca sono un orgoglio in quanto esempio di emancipazione femminile, di coraggio di conquiste sociali e economiche. “Ho pensato ad una serata da dedicare alle Sigaraie – spiega Maria Grazia Simoni – organizzando un

evento dal titolo “Storie di piccole mani ... Ricordando le sigaraie della manifattura tabacchi di Lucca”. L’evento si svolgerà stasera alle 21 nella chiesa di Santa Caterina in via del Crocefisso 1, di fronte all’ex Manifattura Tabacchi. Protagonista Simonetta Simonetti, autrice del libro “Storia del lavoro femminile - La manifattura Tabacchi di Lucca una fabbrica di pubblica utilità“. Il coordinamento artistico dell’iniziativa è curato da Miriam Iacopi, meritano un ascolto particolare le suggestive letture a tema a cura gruppo “Donne di Maglia” dell’Associazione teatrale Guarnieri di Lucca, alla Cetra la maestra Kizzy Rovella. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.