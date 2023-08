Omaggio alla divina Callas Sabato a Celle dei Puccini

Nel 2023 il mondo della lirica e della cultura mondiale celebra “la Divina” Maria Callas. A lei è dedicato il terzo appuntamento di “Celle sotto le Stelle“ organizzato dai Lucchesi nel Mondo nel 50° anniversario di fondazione del Museo Pucciniano. Sabato 19 agosto alle 21 a Celle dei Puccini (Pescaglia) con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, "Callas 100 - L’arte è regnare", serata speciale con un excursus tra le più note arie delle opere che la grandissima soprano ha fatto sue: Cavalleria rusticana, Macbeth, Tosca, Madama Butterfly, La Traviata, Nabucco, La Gioconda, Norma e Il Barbiere di Siviglia.

Darà voce ai personaggi il soprano livornese Valentina Boi: Abigaille in Nabucco, Santuzza in Cavalleria rusticana, Tosca e La Gioconda, ruoli di grande intensità che ha già interpretato con successo in teatro. Sarà affiancata dal tenore italo-belga Mickael Spadaccini, già protagonista nove anni fa del bellissimo concerto al Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles con cui i Lucchesi nel Mondo celebrarono i novanta anni dalla scomparsa del maestro Puccini.

La parte belcantista è affidata a Noemi Umani che di recente ha avuto molto successo nella Traviata a Teatro Goldoni di Livorno. Al pianoforte Stefano Teani, eccellente musicista versatile che ha consolidato una carriera internazionale.

Informazioni; 320-6077784 o [email protected]