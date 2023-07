Omaggio a Rachmaninov Concerto in auditorium

Un grande appuntamento musicale è quello in programma domani sera che vedrà protagonisti una delle opere per pianoforte e orchestra più conosciute e apprezzate del Novecento, un pianista di eccezione come Sandro Ivo Bartoli (nella foto) e l’orchestra del Conservatorio al gran completo, diretta da GianPaolo Mazzoli. È con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18, che il “Boccherini” celebra Sergej Rachmaninov, a 150 anni dalla sua nascita. L’appuntamento è per domani alle 21 all’auditorium di piazza del Suffragio. Nato nel 1873 a Novgorod, in Russia, Sergej Rachmaninov fu un grande virtuoso del pianoforte, tra le figure più rilevanti nel contesto musicale di inizio Novecento. Influenzato soprattutto da Čajkovskij, considerato uno degli ultimi rappresentanti del tardo Romanticismo e tra i pochi musicisti della sua epoca a riprendere i temi dell’Ottocento e della grande tradizione, Rachmaninov si definì soprattutto un compositore.

Presentato a Mosca nel 1901 con l’autore stesso al pianoforte e Alexandr Ziloti alla direzione, il Concerto n. 2 per pianoforte ed orchestra in do minore, Op. 18 rappresenta la prima opera matura di Rachmaninov e, senza dubbio, una delle più apprezzate ed eseguite. Toccherà al pisano Sandro Ivo Bartoli, uno dei pianisti italiani più apprezzati, interpretare la scrittura solistica ai limiti delle possibilità esecutive di questo concerto. Ad accompagnarlo sarà l’orchestra del “Boccherni”, diretta dal Maestro Mazzoli, ormai avvezza a produzioni stimolanti e impegnative. In questa occasione, avvalendosi dell’ottimo impianto fonico di cui è dotato l’auditorium, Bartoli e l’orchestra del Conservatorio lucchese registreranno il Concerto n. 2 per la prestigiosa rivista di musica “Amadeus”, un’incisione che sarà messa in vendita nei prossimi mesi. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere sulla piattaforma Eventbrite. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.