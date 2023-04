Omaggio a Puccini dalla Croce Verde Lucca Domani in S.Francesco

Nel ricco calendario di iniziative per i 130 anni della Croce Verde di Lucca, non poteva mancare un appuntamento culturale dedicato ad uno dei figli più famosi della città: il compositore e operista Giacomo Puccini, del quale, nel 2024, si celebrerà il centenario della morte. Così, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e l’Associazione Musicale Lucchese, la Croce Verde di Lucca ha organizzato la serata Omaggio al Maestro, concerto gratuito con musiche di Puccini, Verdi, Lehàr, Bernstein, che si terrà domani, alle 21, nell’Auditorium San Francesco (Piazza S.Francesco). Nell’occasione, si esibiranno Stefano Teani, compositore, direttore d’orchestra e pianista performer, e la soprano Francesca Maionchi, indiscusso talento del mondo del Canto. L’evento è gratuito, con prenotazione online tramite il sistema Eventbrite. Per riservare posti a sedere è sufficiente visitare il sito dell’Associazione www.croceverdelucca.it, aprire la pagina relativa all’evento e seguire le istruzioni a video.