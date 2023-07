Omaggio a Lucio Battisti, Michela Lombardi e la sua meravigliosa voce

Sarà Michela Lombardi (foto) con la sua meravigliosa voce a raccontare e rendere omaggio in musica al grande Lucio Battisti sabato alle 21.15 nella suggestiva cornice del Chiostro di Santa Caterina del real Collegio (ingresso da via della Cavallerizza). Insieme a lei Marco Cattani alla chitarra (suoi anche gli arrangiamenti), al flauto Francesco Desiato, al piano Nicola Puccetti, al contrabbasso Filippo Pedol, alla batteria Michele Vannucci. A ottant’anni dalla sua nascita, l’Associazione Animando dedica al grande cantautore la serata conclusiva della Rassegna della Canzone d’Autore, rendendo omaggio al suo genio attraverso le canzoni d’amore cariche di quelle emozioni giovanili che Lucio Battisti sapeva riportare in brani musicalmente innovativi e sperimentali: tutto perennemente presente nella nostra memoria. “Gli arrangiamenti jazzistici di Marco Cattani rinnovano la veste della musica del primo Battisti lasciandone intatto il fascino - dichiara Michela Lombardi - e io non vedo l’ora di immergermi in questi brani con una band di giovani e talentuosi musicisti”. Michela Lombardi, è una delle più apprezzate cantanti jazz italiane, docente al Conservatorio “Puccini” di La Spezia. Il concerto sarà preceduto (ore 20) da un aperitivo musicale di Ginger Classics, guidato da Stefano Teani e Andrea Benedetti. Biglietti online.