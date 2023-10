Oltre un milione per il progetto di valorizzazione

"Cercavo un bel posto selvaggio. Un giorno dalla Pania intravidi lontano un tetto rosso. Fu difficile rintracciarlo. Il tetto rosso ricopriva ormai il guscio di una casa abbandonata. Da allora, appena posso scappare da Firenze, mi rifugio in questo paradiso". Le parole del famoso antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta fiorentino Fosco Maraini, ben descrivono i luoghi di Pasquigliora e dintorni, nel comune di Molazzana, suo “ritiro“ del cuore, che da tempo sono oggetto di una grande riqualificazione e valorizzazione, che oggi incassa un nuovo importante contributo per la sua crescita. Ammontano a oltre un milione e 300mila euro, infatti, le risorse che la Regione, tramite il fondo di coesione sociale, ha destinato alla casa museo Maraini (in foto Borghesi) per la valorizzazione e la messa in sicurezza di questo importante presidio culturale e turistico della Garfagnana. Il consistente finanziamento andrà a coprire in buona parte il progetto già esecutivo presentato dal Comune per un importo complessivo di 1.700.000 euro. Acquistata dal Comune, con un contributo della Fondazione Crl e dell’Unione Comuni Garfagnana, che gestisce l’area in collaborazione con il Cai Garfagnana, la 34esima e ultima casa di Fosco Maraini, dove vi trascorse lunghi periodi durante gli anni e tutte le estati tra il 1975 e il 2004, anno della sua morte, restituisce tutta l’atmosfera di questo paradiso selvaggio destinato a diventare patrimonio condiviso. "Questo progetto - commenta il sindaco Andrea Talani, molto soddisfatto per il riconoscimento ottenuto - è frutto di una collaborazione tra enti. C’è grossa richiesta per visitare Casa Maraini, ma attualmente non possiamo ancora garantire un’apertura continua. Questo progetto ci permetterà di rendere la casa un importante punto turistico per tutta la Valle e non solo, con la prospettiva di creare nuovi posti di lavoro".

Fiorella Corti