"Oltre un milione per il sociale". Accordo tra Comune e sindacati

Il Comune di Porcari investirà oltre un milione e di euro nel welfare, confermerà le aliquote Imu e Irpef dell’anno scorso e introdurrà nuove agevolazioni sulla Tari per le famiglie a basso reddito. Lo annuncia l’amministrazione che sottolinea di aver siglato un accordo coi sindacati, con soddisfazione reciproca, per definire le linee guida delle politiche sociali e fiscali del 2025. L’amministrazione ha stretto il patto con Cgil, Cisl e Uil e le rispettive sigle dei pensionati dell’ente in vista dell’approvazione del bilancio di previsione che la prossima settimana sarà portato all’attenzione del consiglio comunale.

L’accordo si inserisce in un quadro economico complesso: rispetto al bilancio precedente, le spese comunali cresceranno del 5,27%, le entrate subiranno una contrazione del 26,23%, richiedendo uno sforzo maggiore da parte del Comune, con un aumento della quota di finanziamento diretto del 15,68%. Nonostante queste difficoltà, l’amministrazione ha scelto di mantenere invariati i servizi essenziali e di potenziare gli interventi in ambito sociale.

Uno dei punti centrali dell’intesa è la conferma e il rafforzamento degli interventi di protezione sociale. Nel 2024, per il sociale, il Comune aveva impegnato 1 milione e 162mila euro, di cui oltre 873 mila euro dal bilancio comunale e il resto da trasferimenti statali e regionali. Per il 2025, l’investimento totale salirà a 1 milione e 223 mila euro, ma con una significativa riduzione delle risorse provenienti da Stato e Regione, che scenderanno a 213mila euro. L’amministrazione ha destinato al settore welfare un incremento di 71 mila euro, assicurando stabilità ai servizi erogati senza aumenti tariffari per le famiglie.

L’assessora al bilancio, Roberta Menchetti ha sottolineato l’importanza dell’accordo facendo riferimento ai dati contenuti nell’ultimo rapporto regionale sulla povertà diffuso da Istat e Irpet: "In un contesto regionale dove il 3,5 per cento delle famiglie vive in povertà assoluta, percentuale che sale al 5,5 per cento tra quelle con minori a carico, abbiamo scelto di investire nelle persone". Anche l’assessore al sociale, Michele Adorni, ha evidenziato il valore delle misure concordate: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di non lasciare indietro nessuno – ha detto - e confermiamo che il welfare resta una priorità per l’amministrazione comunale".

B.D.C.