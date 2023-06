Oltre un milione e mezzo per la transizione digitale ed ecologica

Oltre un milione e mezzo di risorse per sostenere la transizione delle imprese verso un futuro digitale, ecologico e sicuro: la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha presentato ieri i nuovi bandi destinati a tutte le imprese della provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Si tratta di un impegno destinato a sostenere le imprese nella transizione digitale, ecologica e nella sicurezza e promuovere la partecipazione a fiere internazionali, in particolare Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici operanti nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa con bandi ad hoc. I bandi, denominati "Bando Voucher transizione digitale ed ecologica e per sistemi di sicurezza", "Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati" e "Bando per la concessione di voucher per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero" mirano a fornire alle imprese gli strumenti e le risorse necessarie per affrontare le sfide del mercato attuale e a sostenerle nella loro transizione verso un futuro digitale, ecologico e sicuro.

"Sono particolarmente soddisfatto che la Giunta abbia ufficialmente approvato i primi tre bandi della sua storia – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – Grazie a questa azione la Camera mette a disposizione importanti risorse per sostenere soprattutto le piccole-medie imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa su tre pilastri prioritari individuati dal Consiglio camerale: transizione digitale e verde, implementazione di sistemi di sicurezza e certificazione ed internazionalizzazione".

Per fornire i dettagli e le informazioni tecniche sulle misure, la Camera organizza un incontro a Lucca mercoledì 7 giugno, dalle 15 alle 17, presso la sede di corte Campana nella sala Dell’Oro. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito tno.camcom.it.