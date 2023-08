Oltre un mese senza linea telefonica

Protestano gli abitanti di Mutigliano utenti Tim, i quali da oltre un mese sono senza telefono fisso o linea internet. Chiaramente ciò crea notevole disagio, anche perché molti sono anziani che vivono da soli ed il telefono è per loro non solo una sicurezza ed una necessità, ma anche un contatto con il mondo esterno. In diversi spesso grazie a figli o vicini di casa più volte hanno chiamato gli operatori e l’assistenza Tim ed ogni volta sono stati rassicurati sentendosi dire che avrebbero provveduto. Il disservizio non solo ha messo in difficoltà gli utenti anziani, ma anche i più giovani, coloro che amano navigare o lavorano in smart working, in quanto senza linea internet tutto ciò non è possibile.