Oltre ottocentomila euro di multe Ma più di metà non saranno riscosse

Approvato, con una determina dei giorni scorsi, il rendiconto 2022 della destinazione dei proventi delle sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada in quel di Altopascio.

Il totale degli accertamenti è stato di 862mila euro suddivisi in 223mila euro per multe alle imprese, 588 a nuclei familiari e 50mila traslate dagli esercizi precedenti. Attenzione, però. Quello che potrebbe sembrare un tesoretto, di fatto e concretamente non lo è. Il motivo? Semplice. Intanto su 862mila euro di sanzioni accertate, ben 486mila (il 56%) alimenta un fondo che è quello dei crediti di dubbia esigibilità. Fuori dal burocratese, denaro che difficilmente entrerà davvero nel bilancio del Municipio di piazza Vittorio Emanuele per varie ragioni. Veicoli non più esistenti, utenti residenti all’estero con procedure costose e lunghe per rintracciarli, oppure nullatenenti che non pagheranno mai.

L’effettiva somma a disposizione è di 375mila euro. La parte vincolata ammonta a 187mila. La legge dispone che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti locali è destinata, in misura non inferiore a un quarto, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente; un quarto della quota al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del servizio di Polizia Municipale; ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza, manutenzione delle arterie di proprietà del Comune, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione dell’asfalto, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte dei vigili nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici e molto altro.

Si segnalano, in base al rendiconto, spese per la segnaletica stradale, 16.287 euro; gestione e manutenzione applicazioni informatiche della polizia municipale, 17.450, vestiario e divise del personale, 3.961; costi per l’armamento, 2.519. Entro breve tempo dovrebbe essere incrementato l’organico, non solo con gli arrivi estivi.

Massimo Stefanini