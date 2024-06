Oltre mille accessi al giorno: grandi numeri per Torre Guinigi

Lucca, 1 giugno 2024 – Soddisfazione sia da parte del Comune di Lucca che in casa Metro, per i numeri registrati alla Torre Guinigi con oltre mille accessi di media al giorno. «Dopo che il sindaco Mario Pardini e l’amministratore unico di Metro Roberto Di Grazia hanno rilasciato il primo biglietto di accesso alla Torre Guinigi dalla nuova biglietteria, allestita in una delle più belle sale del piano terra del palazzo Guinigi - si legge in una nota - , si sono susseguiti gli accessi e i complimenti dei visitatori per la nuova location. Il grande entusiasmo della prima visitatrice tedesca che stava attendendo di accedere, appena terminata la cerimonia di inaugurazione, e che è stato immortalato nelle fotografie scattate al momento, non è rimasto isolato. Rispetto alla situazione precedente, i locali sono veramente molto belli e spaziosi e Metro, che dal 2024 si occupa della gestione di questo monumento, ha cercato di inserire molte migliorie».

«Siamo davvero soddisfatti dell’impatto che la nuova sede della biglietteria ha avuto nei visitatori e anche nei nostri operatori - afferma l’amministratore unico di Metro, Roberto Di Grazia - . Da parte nostra abbiamo allestito anche il bookshop che si trova all’uscita della torre, arricchito dai volumi sulla storia di Lucca e da diversi souvenir marchiati “Città di Lucca”. Con queste integrazioni e novità, diamo sicuramente un importante contributo al raggiungimento di uno step successivo al già elevato livello di eccellenza nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale della città, nelle quali Metro è impegnata in modo importante con la nuova amministrazione Pardini».

«Alla gestione del castello San Donato - conclude Di Grazia - si è aggiunta quindi la piena valorizzazione della Torre Guinigi affidata in gestione completa a Metro dal 2024, con risultati che la pongono tra i monumenti più visitati a livello nazionale, con oltre 1.000 accessi al giorno, un numero certamente molto rilevante che contiamo di migliorare, confidando nella sempre più crescente notorietà e reputazione della nostra città, grazie a una serie di eccezionali risultati che l’amministrazione comunale sta inanellando dal suo insediamento».