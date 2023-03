Oltre mezzo milione per l’efficientamento energetico

Oltre 500mila euro per l’efficientamento energetico. Accade ad Altopascio dove l’amministrazione può ammodernare gli impianti di alcuni edifici scolastici e della palestra di via Marconi. Il bando, al quale ha partecipato il Municipio, porta infatti più di mezzo milione di euro derivanti dalla Commissione Europea. Tre i progetti finanziati. In tutti, installazione di nuova pompa di calore ad integrazione della caldaia esistente e sostituzione degli infissi, con attivazione delle energie rinnovabili. Per la scuola dell’infanzia di Badia Pozzeveri previsti 185mila euro, il relamping di tutti i punti luce con predisposizione dell’impianto fotovoltaico (passaggio di classe energetica da E a B). Con ulteriori 193mila euro nella Palestra di via Marconi fotovoltaico da 40 kw facendo passare l’edificio da classe F a classe D. Nell’asilo di via Valico, il fotovoltaico determinerà il passaggio da C ad A3. L’investimento in questo caso ammonta a 185mila euro. Sullo stesso tema in fase di presentazione altri due progetti per le scuole dell’infanzia di Chimenti e Marginone.

Ma. Ste.