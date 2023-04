Oltre due milioni dal Comune Tetti, infissi e accessibilità “Sono i luoghi a tutti più cari“

Cantieri al via entro l’anno per 2.326.000 euro nelle scuole comunali lucchesi. “Le aule, i laboratori, le palestre, le segreterie e gli altri spazi, interni ed esterni, delle nostre scuole – spiega l’assessore all’edilizia scolastica e all’istruzione Simona Testaferrata – sono luoghi particolarmente cari e che necessitano di molta cura, perché qui si svolge la vita quotidiana di tanti bambini e di tanti ragazzi della nostra comunità. Dobbiamo cercare di rinnovare gli impianti, migliorare l’accessibilità di alcune scuole e dei relativi servizi igienici, e lo dobbiamo fare cercando di prevenire gradualmente sempre di più le situazioni di emergenza e possibile disagio. La programmazione che abbiamo cercato di fare con gli uffici è andata in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare progressivamente il comfort delle nostre scuole”.

All’asilo nido Scoiattolo sono stati affidati i lavori per realizzare un impianto di climatizzazione: l’obbiettivo è di chiudere l’intervento prima dell’arrivo della stagione calda (70.000 euro di spesa). In estate saranno rinnovati tutti i terminal del riscaldamento (fancoil) negli asili nido (90.000 euro); alla scuola Giusti di Sant’Anna si rifarà l’impianto di distribuzione del riscaldamento: i lavori, per un importo di 190.000 euro, sono già stati affidati anche in questo caso. Sempre durante le vacanze estive intervento di restyling alla scuola primaria di San Michele di Moriano: saranno rifatti la recinzione, il tetto, le facciate e gli infissi (250.000 euro). E’ in corso invece l’intervento di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’ex alloggio del custode alla scuola Carlo Del Prete di Sant’Anna (570.000 euro).