"Oltre alle feste non c’è di più" L’opposizione boccia la giunta

di Teresa Scarcella

Un grande salone per le feste, dove la cultura è tra gli invitati ma rimane in disparte, non si diverte. Tra nastri da tagliare, alberi di Natale, luci e balli in maschera. Un’ebbrezza abbagliante che avrebbe fatto perdere di vista le cose importanti. È questa in sintesi, secondo il centrosinistra, la città nell’ultimo anno. I primi 365 giorni della giunta Pardini sono stati bocciati dall’opposizione, non solo all’interno di un prevedibile gioco delle parti, ma con insufficienze pesanti, date da Raspini e compagni, in materie importanti come sociale, ambiente e scuola. E di fronte alle quali i consiglieri del centrosinistra non ripongono alcuna fiducia né aspettativa di recupero. Per loro - degni dei professori più austeri - gli assessori di riferimento non sono da “rimandare a settembre“, ma da allontanare definitivamente.

"La “Lucca Magica Festa” non basta per governare la città: arrivati a un anno dalle elezioni, il giudizio è negativo per almeno metà della giunta: chiediamo quindi di sostituire gli assessori dei settori più in sofferenza, e in particolare il vicesindaco Minniti e con lui Consani e Testaferrata, dopo i grossi guai registrati sui progetti di Lucca sicura e corridoi ecologici, i tagli al settore sociale (700mila euro) e scuola (quasi mille famiglie per la prima volta senza voucher per i campi estivi) e il caos che ormai impera a Sistema ambiente". Inizia con un passo per nulla felpato l’analisi dei consiglieri e consigliere all’opposizione. Dopo che la giunta ha da poco spento le candeline con la tipica felicità fanciullesca, arrivano loro a guastare l’euforia.

"Un anno impiegato quasi integralmente a organizzare feste. Più che la giunta della città questa è la giunta dell’intrattenimento, che cancella l’attenzione verso i temi più cruciali per lo sviluppo e si occupa solo di organizzare eventi - continuano -. Anche il giudizio sulla giunta è fatto di più ombre che luci".

E come ad ogni festa c’è chi balla al centro della pista e chi sta in un angolo così - dal punto di vista del centrosinitra - la giunta Pardini ha due facce: ci sono assessori “che spiccano per presenzialismo“ (non fanno nomi ma il riferimento è evidentemente a quelli non citati sopra, tra tutti forse Barsanti, alla luce anche delle loro passate polemiche sulla sua tendenza a esporsi su varie questioni, e Santini per le iniziative messe in piedi nel nome rilancio turistico) e altri a loro avviso “palesemente inadeguati o decisamente non pervenuti“. In particolare "l’assessore Minniti che si è appena distinto per una figuraccia con il fallimento del progetto Lucca Sicura - spiegano meglio - la mancata trattazione del nuovo regolamento di polizia urbana, i tagli al sociale per 700mila euro. O l’assessora Consani, impalpabile sulle partite strategiche relative all’ambiente e alla gestione dei rifiuti, con la buona pratica dei corridoi ecologici azzerato per dispetto nei confronti della precedente amministrazione. O l’assessora Testaferrata, protagonista dei tagli dei voucher alle mille famiglie, per la prima volta senza contributi per i campi estivi, e che non ha mosso un dito per le classi pollaio. Minniti e Consani in particolare, stanno dimostrando di non saper gestire i rapporti con i lavoratori e le vertenze con il personale, basti vedere lo stato di agitazione all’interno del comando di polizia municipale e di Sistema Ambiente".

"È sotto gli occhi di tutti - concludono senza addolcirsi - che la priorità di questa giunta sia spostare continuamente risorse per creare eventi, andando a intrattenere categorie sociali ben specifiche - tendenzialmente chi ha capacità di spesa -, e sacrificando tutto il resto. Non esistono progetti, iniziative o attenzioni alla valorizzazione delle periferie, non esistono progettualità in merito al sociale, alla capacità di rispondere alle problematiche quotidiane dei cittadini, ai giovani. Il centro storico è sempre più inaccessibile per vivere, dagli affitti improponibili, pensati ormai quasi esclusivamente per i turisti, alla mobilità interna: sentiremo mai delle proposte su questo aspetto o continueremo a vivere in questa bulimia di feste?".