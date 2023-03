Oltre 500 firme per riaprire la “Casa della Pace e della memoria“

Oltre 500 firme in un solo fine settimana a sostegno dell’appello “Riaprite la Casa della Memoria e della Pace” promosso da alcune associazioni e organizzazioni lucchesi. L’iniziativa è nata dopo l’annuncio dell’amministrazione di voler utilizzare il Castello di San Donato sulla Mura, sede della Casa della Memoria e della Pace, come sede operativa per le attività e gli eventi che si svolgeranno sulle mura urbane. “La raccolta firme prosegue https:bit.ly3lsBhYW e il numero delle firme cresce di ora in ora – così i promotori –. Riteniamo sia il segnale di una grande sensibilità che la città ha verso un luogo e un progetto che riteniamo debba proseguire”. “Forti del sostegno che stiamo ricevendo dalla cittadinanza - proseguono i promotori dell’appello - chiediamo al Sindaco che sia riaperta la sede della Casa della Memoria e della Pace o, in subordine, chiediamo di individuare contestualmente alla nuova destinazione del castello San Donato una nuova sede per la Casa della Memoria e della Pace in un luogo adeguato alle sue funzioni“.