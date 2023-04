Oltre 1 milione di euro per le attività culturali

Puntuale, atteso e fondamentale, come ogni anno arriva il sostegno della Fondazione Crl alla cultura. Oltre 1 milione di euro in tutte le aree della provincia grazie al bando “Progetti e attività culturali” che ha visto assegnare le risorse a ben 125 soggetti tra enti, fondazioni e associazioni. Risorse che, ad esempio, andranno a supportare le progettualità di fondazioni come la “Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana”, la “Pascoli” nel territorio di Barga, la “Michel de Montaigne” a Bagni di Lucca e la “Giuseppe Pera” a Lucca. Tra i contributi assegnati anche quelli necessari al sostegno de “Il Serchio delle Muse”, festival estivo ‘diffuso’ della Valle, o ancora del “Lucca Teatro Festival” organizzato da La Cattiva Compagnia, della manifestazione “Real Collegio Estate”, del “Francigena Arts Festival”, del “WØM Fest” a Villa Bottini e dell’attesa “Estate porcarese”, solo per citarne alcune. Numerose le realtà che trovano nelle risorse del bando linfa vitale e nuova energia per organizzare la propria attività ordinaria: dai Lucchesi nel Mondo alla Federazione Teatro Amatori di Lucca, dal Circolo Amici della Musica “Catalani” al Centro Studi “Giacomo Puccini”, fino all’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti e alla Fondazione Ricci di Barga. Tantissime realtà che si sommano a quelle già sostenute grazie al bando “Eventi rilevanti“, per un totale risorse complessive, distribuite tramite bandi, di circa 3 milioni di euro, interamente dedicati alla cultura.