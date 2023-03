Olio extravergine lucchese e gin, nasce così il cocktail “Frissh“

Metti il prodotto principe delle nostre tavole e delle nostre campagne: l’olio extravergine di oliva. Regalagli lo sprint del gin. Calibra il tutto grazie a palati che lo sanno fare. Nasce così “Frissh” il nuovo aperitivo appena sbarcato sul menù del ristorante Gli Orti di via Elisa, un cocktail appunto a base di gin con olio extravergine di oliva rigidamente lucchese. Sergio Calandra, sommelier, e Samuele Cosentino patron e chef de Gli Orti lo hanno presentato in occasione di Lucca Gustosa all’interno dell’evento realizzato nell’atelier Ricci di via San Paolino.

“Una bevanda fresca, come evoca il nome stesso che richiama anche il dolce rumore delle foglie negli oliveti quando si scuotono le chiome per il raccolto – spiega Cosentino –. E anche curiosamente sfaccettata. Abbiamo realizzato il Frissh con i vari olii presenti a “L’atelier del gusto” ed ogni olio ha dato al cocktail un carattere diverso: quello più delicato, quello più dolce, quello più profumato, quello più erbaceo. E’ stato divertente provare a scoprire quanto l’olio poteva agire sulle sfumature caratteriali del prodotto“.

Da tempo lo storico ristorante Gli Orti di Via Elisa ha in apertura del menù una piccola selezione di miscelati, consigliati in abbinamento con i piatti della cucina tradizionale per chi vuole esplorare andando oltre il vino o la birra. Di qui una proposta originale, ad altissimo tasso di lucchesità: il “Frissh“, appunto, che “parla“ schietto il linguaggio delle nostre campagne e di un’arte sapientemente raffinata nel tempo, quella appunto dei produttori del “nettare d’oro“. Cosentino ringrazia Patrizia Ricci dell’Atelier, Anteprima Vini e Fipe Confcommercio. E naturalmente “Lucca Gustosa“.