Olio d’autore va a scuola. Nei 5mila pasti a mensa arriva l’Evo d’eccellenza

Oltre 5mila bambini delle scuole materne elementari e medie del Comune, pasteggeranno a mensa con il migliore olio delle nostre campagne. È il progetto educativo “Olio d’autore“, appena entrato nel vivo con poche parole e molti fatti: 5-600 litri al mese di extravergine biologico per condire ogni giorno i piatti della mensa. Più amaro e piccante, più sano e gustoso. L’iniziativa ideata da Del Monte Ristorazione e Accademia Maestrod’olio di Fausto Borella, con il patrocinio del Comune di Lucca è stata presentata da Nicola Giannecchini, amministratore di Del Monte Ristorazione, Fausto Borella Presidente dell’Accademia Maestrod’olio e Simona Testaferrata, Assessore all’istruzione del Comune di Lucca.

Olio d’Autore nasce per avvicinare i più giovani alla conoscenza dell’extravergine di oliva di qualità, promuovere la consapevolezza alimentare tra le nuove generazioni e sostenere l’economia dei territori, valorizzando il lavoro dei piccoli produttori italiani e delle eccellenze locali. Ogni mese, un olio differente e accuratamente scelto dall’Accademia Maestrod’Olio tra le migliori produzioni artigianali italiane, sarà impiegato dalla Del Monte Ristorazione sia nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche sia come condimento a crudo, per esaltarne il sapore e le caratteristiche organolettiche. Una scelta, quella di fornire prodotti biologici, che si integra perfettamente con la mission di Del Monte e che trova in questo progetto un’ulteriore conferma e valorizzazione. Da sempre, infatti, Del Monte Ristorazione predilige per la ristorazione scolastica l’uso di materie prime biologiche o a km0.

Con Olio d’Autore, i bambini potranno avere accesso a schede informative sull’olio proposto nel mese: queste saranno esposte nei refettori e pubblicate su GUSTApp, l’app di Del Monte Ristorazione, per favorire un coinvolgimento anche delle famiglie. Parallelamente, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a incontri didattici e degustazioni organizzate in collaborazione con l’Accademia Maestrod’olio da anni impegnata nella promozione della cultura dell’olio extravergine di oliva. Durante questi momenti formativi, verranno illustrate le caratteristiche distintive dell’olio extravergine di oliva, i suoi benefici nutrizionali e le tecniche per riconoscerne la qualità. Un elemento centrale di questi incontri sarà la “merenda educativa” offerta da Del Monte Ristorazione.

"L’educazione alimentare parte dai più piccoli e passa attraverso le scelte quotidiane che facciamo per loro – dichiara Nicola Giannecchini amministratore di Del Monte Ristorazione –. Con “Olio d’Autore” vogliamo offrire alle giovani generazioni un alimento prezioso per la salute, ma anche sensibilizzarle sull’importanza della qualità e dell’origine dei prodotti che consumano. La nostra missione è quella di trasformare la mensa scolastica in un luogo di educazione alimentare".

"La mensa, a scuola, non è solo l’atto di nutrirsi – afferma l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – ma rappresenta per i bambini anche un momento educativo di grande spessore culturale. Educare al gusto, ai cibi genuini della dieta mediterranea rappresenta anche un importante presidio nei confronti dell’utilizzo del cosiddetto ‘cibo spazzatura". "In questa cornice di educazione, insegnamento e sensibilizzazione verso questo prodotto, - dichiara Fausto Borella, Presidente dell’Accademia Maestrod’Olio - Del Monte Ristorazione si è dimostrata sin da subito entusiasta a investire per garantire un prodotto biologico e di estrema qualità. La scuola è il luogo ideale".

