Olimpiadi in camice bianco, la squadra lucchese di primo soccorso

La cartella clinica tesa in una mano, lo stetoscopio al collo. La voce giovanile è gentile e diretta: "Dovrei misurare i parametri vitali. Permette?". La paziente la esamina poggiata su un letto nell’aula di simulazione. L’occhiata indagatrice della paziente-tutor si traduce in una domanda: "Mi dica, in che cosa consiste?". La studentessa si blocca in piedi, attende qualche secondo, poi declina un elenco di accertamenti da svolgere. "Bene, proceda", tutto corretto. Punti in più sulla scheda di valutazione, lunghezze che concorrono alla conquista delle Olimpiadi degli infermieri. "Nursing games" – titolo che ammicca ad una nota trilogia cinematografica – è la gara andata in scena ieri che ha visto fronteggiarsi gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Pisa, un evento in collaborazione con l’Aoup.

Un corso "diffuso" su più poli che ha visto sfidarsi in un grande derby Toscano: Pisa, Pontedera, Livorno, Lucca e Massa. A spuntarla è stata proprio la squadra di casa grazie al miglior punteggio complessivo. Una disfida in divisa bianco con in pugno le armi del sapere tanto teorico quanto pratico andata in scena ieri all’ospedale di Cisanello. Quindici studenti anche da Lucca così da celebrare con intelligenza e senso pratico la Giornata internazionale dell’Infermiere. L’idea è nata dai tutor di simulazione e coordinatori di tirocinio grazie alla dottoressa Monica Scateni, direttrice del dipartimento delle professioni infermieristiche e dal professor Angelo Baggiani presidente del corso di laurea in infermieristica. Ecco gli studenti del Polo di Lucca: Umberto Palma, Costanza Bertei, Niccolò Vagelli, Chiara Tomei, Camilla Martini, Arianna Elise, Daniele Vicari, Gaia Vecoli, Barbara Pilli, Anna Rossi, Nicole Mariani, Ashley Ciuch. Coordinatore di tirocinio la dottoressa Catia Anelli.