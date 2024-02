Ok Juniores e U15. Ilaria Rossi e Iris Galo convocazione della selezione U20

Un altro week-end tutto sommato positivo per la Lucchese Femminile. La formazione Juniores ha largamente battutto il Blues Pietrasanta per 6 a 1. Partono subito bene le rossonere che riescono a sbloccare il match al 1’ con Ilaria Orsi, che raddoppia due minuti più tardi. E proprio Orsi ha messo a segno altri due gol, calando così il poker, mentre le altre reti sono state segnate da Galo e Medori. Da segnalare il rientro in campo, dopo l’intervento al ginocchio, di Irene Pierotti. Non va purtroppo bene all’Under 17, che perde in casa 4 a 1 contro l’Arezzo, già vincitore del campionato. Le ragazze di Cristofani vanno in vantaggio con Milea, ma Lelli riesce subito a pareggiare. La gara si decide nel secondo tempo con le reti di Moretti, Biani e Pierini. Successo invece per l’Under 15 di mister Tognetti, che batte in trasferta la Galgianese, con un secco 8 a 0, anche grazie alle doppiette di Talassi, El Maroini, e Maarouf. Un successo che contribuisce a mantenere la testa della classifica. Per l’Under 12 di Longoni è arrivata invece una sconfitta 2 a 0 sul campo dell’Academy Tau. Ma nonostante la sconfitta le piccole rossonere hanno fatto vedere un buon calcio. Intanto questo pomeriggio le giocatrici Ilaria Rossi ed Iris Galo risponderanno alla convocazione della selezione Under 20.

Alessia Lombardi