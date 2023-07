"Ok coinvolgere tutto il territorio provinciale"

"Sono soddisfatto che il percorso di Lucca Capitale della Cultura Italiana 2026 prosegua con determinazione, entusiasmo e chiarezza di intenti": è il commento del consigliere regionale della Lega e responsabile del dipartimento cultura per la Toscana, Massimiliano Baldini all’indomani della conferenza stampa in cui il sindaco Pardini e la sua giunta hanno presentato le linee guida che ispireranno la candidatura della città. "Un approccio, quello esposto dal primo cittadino - commenta Baldini - che, in questo contesto, mi pare davvero intelligente ed efficace nel voler coinvolgere tutto il territorio provinciale che è ricchissimo di offerte culturali diversificate, ma tutte di portata nazionale e internazionale. Mi auguro che questa volta, a differenza di occasioni precedenti, la nostra intera comunità sappia rispondere all’unisono a questa richiesta di fare squadra tutti insieme".