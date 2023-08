Ok al progetto “Strade sicure“ ‘Zone 30’ e nuovi arredi stradali

Due zone come esperimento. A Capannori si parte con le fasce di territorio che avranno il limite di velocità a 30 chilometri orari, nei pressi dei centri abitati. Approvato il progetto di fattibilità denominato “Strade sicure“, finanziato con 300mila euro complessivamente e che da settembre sarà condiviso con i residenti. Un primo punto sarà realizzato a Carraia e Toringo, e l’altro sulla direttrice stradale via Spadoni-via Lombarda-via dei Masini a Marlia.

Insieme all’istituzione del limite di velocità saranno anche realizzati alcuni arredi stradali finalizzati alla protezione di pedoni e ciclisti, come nuovi tratti di marciapiede, isole spartitraffico, attraversamenti pedonali protetti e rialzati e intersezioni colorate. "L’obiettivo di questi interventi è migliorare la sicurezza stradale e, in particolare, la sicurezza degli utenti deboli della strada in alcuni tratti di viabilità comunale particolarmente critici per la circolazione stradale e soprattutto per la sicurezza di pedoni e ciclisti - spiegano l’assessore alla Mobilità Giordano Del Chiaro e l’assessore ai Lavori pubblici Davide Del Carlo - , ma anche proseguire la riqualificazione dei centri abitati. Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi previsti dal progetto: via di Carraia: partendo da est e procedendo in direzione ovest è prevista l’istituzione del limite di velocità di 30 kmh dall’incrocio con via di Tiglio. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di tre successivi tratti di marciapiede, in parte sul lato nord e in parte sul lato sud, per una lunghezza complessiva di 500 metri e vari attraversamenti pedonali. Per il sistema di viabilità via Spadoni-via Lombarda-via dei Masini partendo da est e procedendo in direzione ovest è prevista l’istituzione del limite di velocità di 30 kmh dall’incrocio con viale Europa".

"In programma inoltre un nuovo attraversamento pedonale protetto su via dei Masini e sempre su questa strada lungo il lato sud fino all’incrocio con via Paolinelli, dove sono presenti varie attività commerciali, la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo circa 200 metri - aggiungono - . Previsti poi un’intersezione rialzata tra via dei Masini e via Paolinelli, un attraversamento pedonale rialzato prima della rotatoria tra via dei Masini e via Lombarda e un’intersezione colorata tra via Lombarda e via di Pettinaglia".

Massimo Stefanini