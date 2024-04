Ok al progetto per i lavori alla palestra di Camigliano

Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione degli spogliatoi della palestra di Camigliano e copertura della struttura sportiva piccola. Presto al via i lavori. La giunta ha infatti approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento che prevede un investimento complessivo di 465mila euro, per il cui reperimento il Comune ha partecipato a bandi regionali per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio-sportive. Per quanto riguarda la palestra grande, utilizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado, ma utilizzata anche per diverse attività extra scolastiche, tra cui la pallavolo serie C e D e tutto il settore giovanile della pallavolo, previsto il rifacimento totale di impianti, pavimentazione e rivestimenti nei servizi e negli spogliatoi e servizi igienici, con sostituzione di tutti i sanitari.

"Questo immobile non solo è necessario per le attività sportive - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - , ma anche per molte altre, come i corsi comunali ad esempio, quindi è fondamentale rendere questo ambiente più decoroso per studenti, sportivi e cittadini".

M.S.