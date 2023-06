Ogni settimana 2 vite salvate I numeri della cardiologia

Oltre 1300 ricoveri l’anno, il 60% dei quali per patologie acute, 1500 procedure invasive di cui 500 angioplastiche coronariche, 200 delle quali eseguite nelle prime ore dall’insorgenza dell’infarto e, soprattutto, 1000 vite salvate, unadue la settimana, negli ultimi venti anni: sono solo alcuni dei numeri che la Cardiologia del San Luca diretta dal professor Francesco Bovenzi ha collezionato e che sono stati presentanti in apertura della 17ª edizione di CardioLucca che animerà sino a domani l’auditorium di San Francesco. Davanti a una platea di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia, oltre ad alcune centinaia collegati in remoto, Bovenzi ha illustrato gli importanti risultati della cardiologia cittadina che si propone come modello nazionale in grado di coniugare cura del malato e ricerca scientifica in una epoca dove la tecnologia medica continua a crescere d’importanza.

“Il peso delle responsabilità che l’Azienda ci ha affidato nell’assistere i pazienti – ha ricordato Bovenzi è per noi un dovere da perseguire al meglio delle nostre capacità.In campo biomedico i cambiamenti organizzativi e scientifici non avvengono per caso, sono frutto di esperienza, di professionalità, di lavoro di gruppo, di umanizzazione, di formazione e di ricerca. La gratitudine dei cittadini è la nostra forza e ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

L’edizione 2023, dal titolo “Heart brings heart”, si caratterizzerà per l’attenzione rivolta all’intelligenza artificiale: potenzialità, sfide e le implicazioni per la medicina, in un mondo in cui i computer possono vedere, ascoltare e comprendere le problematiche cliniche riuscendo ad imparare, adattarsi e prendere decisioni complesse. E’ questo è il mondo dell’intelligenza artificiale, un campo affascinante che sta rivoluzionando le nostre vite e plasmando il futuro della tecnologia in ogni campo.

Alla giornata di avvio di CardioLucca erano presenti tra gli altri, il prefetto Francesco Esposito, il sindaco Mario Pardini, l’assessore regionale Stefano Baccelli, per la Usl Toscna nord ovest, il direttore sanitario Giacomo Corsini e il direttore dell’ospedale San Luca, Luca Lavazza, il vice presidente dell’ordine dei medici di Lucca Cosma Volpe, il questore Dario Sallustio, il colonnello dei carabinieri Arturo Sessa e il colonnello della Finanza Marco Querqui.