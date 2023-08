"Ogni mese una festa, vieni da noi" Il piano di promozione del territorio

Sempre più stretto il legame tra le tre comunità di Fornovolasco, Camporgiano e Villa Basilica, che hanno appena ricevuto un nuovo finanziamento di 9mila euro da fondi del Pnrr, per un progetto comune volto a sollecitare la programmazione di un calendario triennale di animazione, per rendere più facile la copertura dei vari periodi di rilievo annuale. Il tutto in collaborazione con le associazioni del terzo settore. "Ogni mese una festa, vieni da noi" è la denominazione della ricca rete di iniziative che avrà come tematiche ricorrenti quelle della carta, della trota, del folklore e della musica, comprendendo tutte le attività correlate. La varietà del calendario permetterà di incontrare il numero più alto di persone interessate.? Le associazioni giocheranno un ruolo importante nel progetto. Con loro sarà infatti concordato come rafforzare gli eventi dell’autunno, tipo festa della castagna e dei funghi, del Natale, mercatini della carta, sagre, rappresentazioni sul tema e befanate, del Carnevale e del Calendimaggio, Canto del Maggio e Moresca, antico teatro popolare e cinema nella casa dell’identità.

Gli animatori formati nel corso specifico saranno coinvolti nella programmazione. Nel festival ci saranno, dunque, gli spettacoli, le attività di teatro, le scuole di musica e di resilienza, gli incontri pubblici della cabina di regia, le riunioni per la mappa di comunità, gli incontri con i nuovi residenti delle Case a 1 € e i pellegrini dei cammini storici, le attività escursionistiche, le conferenze, le visite alle cartiere e molto altro. I luoghi deputati saranno il teatrino alla Rocca e la piazza di fronte alla Pieve Romanica di Villa Basilica, l’anfiteatro, la casa dell’identità e piazza San Jacopo a Camporgiano; infine le vie e le piazze pubbliche di Fornovolasco.

"La fase realizzativa – ha spiegato il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini – prevede, in primis, l’incontro con le associazioni, poi la raccolta di tutte le iniziative in calendario e infine si provvederà all’implementazione delle iniziative collegate al patrimonio della cultura materiale locale. Per quanto riguarda, invece, le date del secondo e terzo anno, trattandosi di una programmazione triennale, saranno aggiornate a tempo debito". L’obiettivo – aggiunge Francesco Pifferi, sindaco di Camporgiano – è quello di animare e rendere attrattivo il borgo con periodicità costante e lungo tutto l’anno".

Fio. Co.