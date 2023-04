Oggi presentazione delle attività per combattere il randagismo

Oggi pomeriggio, alle 17, nella sala "Luigi Suffredini" l’Associazione dei Gatti Garfagnini, nata nel 2021, presenterà l’attività svolta sul territorio per combattere il randagismo felino. Verranno illustrate le iniziative messe in atto grazie all’impegno e al volontariato dei responsabili ed iscritti all’Associazione, con l’intento anche di farla conoscere a un sempre maggior numero di persone, che possano ampliare il numero di chi offre un contributo all’associazione per continuare in questa opera. Sarà presentato anche il documentario di dieci minuti "Per i randagi, contro il randagismo" che illustra nel concreto l’opera dei volontari e volontarie e del personale veterinario, tutti fondamentali nel mandare avanti l’associazione, che ringrazia i clienti di Conad Superstore di Gallicano per le donazioni nel cestone, che da oggi sarà posizionato all’ingresso delle scale mobili. Sempre a Castelnuovo, oggi e domani, si svolge il Mercato Garfagnino dei produttori e mercatino dell’artigianato nel Centro Storico che accompagneranno l’apertura domenicale dei negozi.