Oggi pomeriggio la messa per ricordare Don Battista Peranzi

Oggi la parrocchia di Castelnuovo, con una Messa alle ore 18, in Duomo, ricorda il XX anniversario della scomparsa di monsignor Battista Pietro Peranzi, per tutti però don Battista. A Castelnuovo era stato parroco fino al 2001, per poi guidare per un anno e mezzo, fino alla scomparsa, dopo una breve malattia, le piccole parrocchie di Puglianella, Vitoio e Casatico, in Comune di Camporgiano. "E’ stato un sacerdote – commenta Niccolò Roni, oggi consigliere comunale- che ha accompagnato me e i miei coetanei fino alla maggiore età, una figura di riferimento per la nostra formazione cristiana. Personalmente ho iniziato a svolgere con lui il servizio di chierichetto e poi di ministrante. Era molto attento alla liturgia e ricordo quanto curava la preparazione delle celebrazioni. Se oggi a Castelnuovo c’è ancora un gruppo numeroso di ministranti, tanto lo si deve a lui. Con la sua mitezza e la sua bontà ci ha sempre trasmesso l’importanza del servizio verso gli altri".

Nativo d Puglianella, classe 1924, era stato vice rettore ed insegnante in seminario.