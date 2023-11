Oggi le letture libere con l’associazione “Cesare Viviani“

Oggi alle 16 alla casermetta di Porta Santa Maria riprendono i consueti appuntamenti dell’associazione culturale “Cesare Viviani“, presieduta da Andreina Manfredini. Come ogni primo mercoledì del mese (rinviato in questo caso ad oggi per i Comics) si terranno letture libere e chiunque sia interessato può partecipare portando un proprio scritto. Nei successivi appuntamenti del mercoledì saranno letti brani di libri (romanzi o poesie) alla presenza dell’autore. Gli incontri sono aperti al pubblico.