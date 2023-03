Oggi l’8 in Virtus Si corre insieme verso l’obiettivo

Accanto ad una donna che subisce violenza, spesso ci sono i suoi figli che la subiscono direttamente o di riflesso. Per l’8 marzo, il Centro Antiviolenza Luna organizza un evento di sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi. Insieme ad Atletica Virtus, con cui già da tempo ha instaurato una forte alleanza, ha ideato 1’8 in Virtus, una corsa di 300 mt a cui seguirà un flash mob, con la coreografia curata da Giulliet ASD. Ritrovo alle 17.30 al campo scuola Moreno Martini. La danza, come lo sport, implicano consapevolezza e padronanza del proprio corpo, due elementi che la violenza distrugge. "Se camminiamo, corriamo, balliamo insieme per un obiettivo specifico, questo è più facile da raggiungere". Nel mese di marzo, inoltre, l’associazione Luna collaborerà anche con altre realtà sportive, come la palestra Ego dove il 18 si parlerà di “Storie in movimento“, il Padel Lucca che già organizza dei pomeriggi di gioco e divertimento per i bambini ospiti delle Case Rifugio, e poi Atmosfera Danza e l’Aquila Sant’Anna. Lo sport è un ottimo mezzo per sensibilizzare i giovani sulle tematiche della non violenza e della parità di genere, oltre che per far socializzare le figlie ed i figli delle donne vittime di violenza.

Sempre a marzo anche altre aziende, come il Centro Estetico EsteticaMente e la Sanitaria, hanno deciso di creare delle campagne a favore dell’associazione. Nei giorni scorsi è stato realizzato un evento per le Ospiti delle Case Rifugio, in cui si sono prese cure di sé stesse, grazie alla truccatrice professionista Sada Del Carlo, Liquors Beauty, Kiko e donatori privati quali anche influencer.

Oggi, il Centro sarà presente presso la Croce Verde di Lucca per presentare il progetto dello sportello #PerTe, sportello di ascolto per genitori, insegnanti, studentesse e studenti per affrontare problemi legati al bullismo in ambiente scolastico. All’interno dell’evento, dalle 9 che mette al centro il rispetto. Al Real Collegio l’evento Donne in Viaggio Fuori e Dentro sé stesse, organizzato dal Comune, in cui ci verranno donate delle bici al centro. Per chi ci volesse sostenerlo, è attiva una raccolta fondi per far svolgere ai bambini e alle bambine ospiti delle Case Rifugio attività sportive, ludico, ricreative. Con 10 euro è possibile ricevere un uovo di Pasqua del Centro Luna.