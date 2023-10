Oggi in piazza “Proximity Care“. Esami a domicilio per i cittadini: "Risposte adeguate nel territorio"

Questa mattina sarà presente in piazza Vittorio Emanuele III a Gallicano il camper del laboratorio sperimentale territoriale di medicina preventiva, punta di diamante del progetto "Proximity Care". Dopo l’incontro di presentazione ai cittadini della scorsa settimana al Ciaf di Gallicano per attivare un primo dialogo con i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna, con gli esperti dell’Istituto per lo Studio, Prevenzione, Rete Oncologica e dell’Unità Operativa Screening della Asl, utile per approfondire l’importanza della prevenzione oncologica e dei temi collegati, da oggi il progetto entra nel vivo della sua primaria finalità.

A ricordarlo è lo stesso primo cittadino di Gallicano, David Saisi, che con le associazioni del territorio, invita alla partecipazione, ricordando come la presenza del camper di "Proximity Care" proseguirà anche domani, oltre che il prossimo martedì 31 ottobre. "Sollecito tutti cittadini che hanno ricevuto la lettera di invito dall’Asl - interviene il primo cittadino di Gallicano - ad approfittare di questa opportunità e di presentarsi al camper per sottoporsi alle verifiche che ritengano utili al miglioramento della proprio qualità di vita.

Ci sarà la possibilità di svolgere gratuitamente alcuni test come, per esempio, la mammografia, il pap-test, il colonretto e la dermatoscopia, tra gli altri". Il progetto Proximity Care di durata pluriennale, nato dalla volontà della Scuola Superiore Sant’Anna e realizzato dal Centro Interdisciplinare Health Science, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, gli Enti del Terzo Settore, i Comuni aderenti e la Regione Toscana, con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nasce per mettere al centro del sistema sanitario le persone con la loro comunità e il loro territorio.

"La prossimità al cittadino è la chiave di lettura giusta - spiegano gli esperti-. Per vivere bene nel proprio territorio e ricevere risposte adeguate ai propri bisogni di salute, è necessario il coinvolgimento diretto della popolazione, delle istituzioni locali e delle organizzazioni sociali. In questo modo, ogni persona diventa protagonista responsabile del proprio percorso".

"La prossimità diventa - concludono- , così, un elemento qualificante del progetto e contestualmente una condizione necessaria per realizzare un cambiamento di prospettiva nell’approccio ai temi della salute e del benessere, per garantire anche alle popolazioni delle aree interne percorsi di cura di alto livello". Il Camper di Proximity Care si sposterà, poi, a Bagni di Lucca dove sarà presente in Piazza Jean Varraud il 2, 3,7 e 9 novembre.

Fiorella Corti