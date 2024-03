Oggi è l’ultima tappa dello Spes Fest. Si parla di scienza, economia, letteratura

Scienza, economia, letteratura e numerosi ospiti: il secondo - e ultimo - giorno dello Spes Fest vede un programma denso di appuntamenti. Ecco, dunque, cosa accadrà oggi giornata conclusiva dello ‘Spes Fest - Letteratura, pensiero, idee di altro genere’, il primo festival letterario, focalizzato sulla scrittura femminile, in programma a Palazzo Ducale, realizzato dalla Provincia, da BiblioLucca che ha sviluppato il progetto in collaborazione con la Regione e dal coordinamento provinciale di ‘Nati per Leggere’.

La giornata si aprirà con l’incontro dedicato alle scuole secondarie di secondo grado che avrà come tema ‘Le donne nelle scienze. Vivere e ripensare il metodo scientifico’. Dopo l’introduzione di Maria Teresa Leone, consulente della Provincia in materia di Pari opportunità, interverranno Ilaria Cinelli, ingegnera biomedica per le spedizioni su Marte e ambasciatrice Onu; Serena Barachini, ricercatrice oncologica Università di Pisa, mentre sarà in diretta video: Nastassja Cipriani (WeSteam), matematica e autrice del libro “Oltre Marie” (Le Plurali Ed.). L’incontro sarà moderato dalla curatrice scientifica del Festival, Micol Carmignani che curerà anche le letture animate per i più piccoli