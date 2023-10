Oggi e domani i casting del film di Greenaway

Prendono il via oggi i casting per il film di Peter Greenaway (nella foto) a Lucca: saranno selezionate circa 800 comparse. Oggi e domani appuntamento allo Spazio Cred in via Sant’Andrea: non occorre alcuna prenotazione.

Proseguono gli step logistici e organizzativi verso le riprese del film internazionale di Peter

Greenaway, che si terranno interamente a Lucca nelle prossime settimane.

La produzione “The Family“ ha già convocato e indetto gli open casting per la selezione di

circa 800 comparse, che si terranno oggi 25 e domani 26 ottobre dalle ore 11 alle ore 19 presso lo Spazio Cred (centro risorse educative e didattiche) messo a disposizione dal Comune di Lucca, in via Sant’Andrea 33.

I casting sono aperti a chiunque e la produzione informa di ricercare, nello specifico, comparse maggiorenni (dai 18 anni in su) e minorenni (dai 7 ai 10 anni), che dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da una persona delegata dalla famiglia. Per partecipare non è richiesto nessun appuntamento: basterà semplicemente essere presenti

nei giorni indicati, durante le fasce orarie suggerite.

L’amministrazione comunale sta supportando a 360° la produzione e la direzione

organizzativa del film, per un progetto cinematografico di dimensioni internazionali che

garantirà a Lucca una vetrina di primissimo livello.