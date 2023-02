Sul palco del teatro dei Rassicurati l’edizione numero 28 di “Chi è di Scena!“, rassegna organizzata dalla Federazione provinciale del teatro amatoriale di Lucca con il patrocinio del Comune di Montecarlo. Oggi alle 16.30 in scena “Non tutti i ladri vengono per nuocere", atto unico del premio Nobel Dario Fo (nella foto) con la Compagnia Nuovo Teatro 2000. L’apoteosi dell’equivoco è il filo conduttore della commedia e svela i personaggi che si differenziano solo per la classe sociale di appartenenza ma non per moralità, correttezza e virtù.