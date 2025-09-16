Oggi all’Informagiovani chiamata aperta per lavorare nella logistica e produzione

L’Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana, organizza per oggi dalle 9.15 alle 13, una mattinata dedicata al reclutamento di personale per il settore della produzione e della logistica. L’incontro si terrà presso la sede dell’Informagiovani, in Via delle Trombe. Durante la giornata si svolgeranno colloqui conoscitivi rivolti a candidati interessati a opportunità occupazionali come magazzinieri, carrellisti, facchini, addetti alla produzione. L’iniziativa è rivolta a tutte le persone in cerca di occupazione, senza limiti di età, purché in possesso di un curriculum vitae aggiornato. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione preventiva. È possibile prenotarsi contattando l’Informagiovani di Lucca al numero 0583 442319 o inviando un messaggio WhatsApp al 333 3735977. Chi fosse sprovvisto di un Curriculum aggiornato può rivolgersi tempestivamente all’Informagiovani per ricevere supporto nella redazione del documento. L’incontro rappresenta un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con i selezionatori di Orienta e avviare un percorso di inserimento lavorativo in tempi rapidi (nella foto i campi di volontariato“.