Oggi alle 16 i funerali di Giuseppe Bini

La morte di Giuseppe Bini, giornalista, molto noto per aver lavorato a diverse testate ed emittenti televisive della provincia, ha scosso molti. Per tre anni ha lottato contro una malattia implacabile come la SLA. Impegnato nella vita pubblica, nel 1999 era stato eletto in consiglio comunale, con record di referenze, nella lista del sindaco Gabriele Brunini, con il quale aveva poi collaborato come addetto stampa alla Misericordia. Per un certo periodo è stato anche direttore artistico del Teatro Colombo di Valdottavo. Il cordoglio per la sua immatura scomparsa, a soli 48 anni, è unanime in tutta la provincia, dove Bini ha lasciato un ricordo indelebile, guadagnandosi incondizionata stima e apprezzamento. Gabriele Brunini, governatore della Misericordia, lo ha ricordato con affetto e riconoscenza: "Un carissimo amico e un collaboratore prezioso in momenti importanti della vita. Sicuramente una persona che non si dimentica".

"Ci ha lasciati Giuseppe, uno di noi, aveva solo 48 anni. A portarselo via è stata una bestia che non lascia scampo. Che riposi in pace" - Questo il pensiero espresso dal sindaco Patrizio Andreuccetti, che ha rivolto le più sentite condoglianze personali e dell’amministrazione alla famiglia. Commosso anche l’ex sindaco Francesco Poggi, con il quale Giuseppe Bini aveva collaborato a livello culturale. Anche il consigliere regionale di FDI Vittorio Fantozzi ha espresso a titolo personale e per conto dell’intero gruppo consiliare, le condoglianze e la vicinanza alla famiglia di Giuseppe. Il funerale sarà a Valdottavo questo pomeriggio, giovedì 27 aprile, alle 16.

Marco Nicoli