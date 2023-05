Oggi a Montecarlo c’è la “Giornata della salute e della prevenzione“

Per tutta la mattinata, dalle 9 alle 13, visite gratuite, misurazione pressione arteriosa e della glicemia e molti altri screening. Tutto gratuitamente. Dove? Al polo operativo della Misericordia di Montecarlo in località Fornace, alla presenza di medici che potranno offrire un check-up nell’ambito dell’iniziativa denominata “Giornata della salute e della prevenzione“, a cura della locale Arciconfraternita. Un momento da prendere per la cura del proprio corpo e per indagare su eventuali sintomi di disagio, con possibilità di avere consigli, indicazioni utili ed avvicinarsi alle terapie più consone. A Montecarlo molti eventi. Tra questi, oltre al passaggio della marcia ludico motoria della Porcari corre, anche la cerimonia di accoglienza dei francesi del paese gemellato da 20 anni, dal 2003, con Montecarlo, Althen des Paluds. Gli altri due borghi gemelli sono Karlstejn, il Monte-Carlo boemo, vicino a Praga e Mylau, in Germania.

