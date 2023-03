Offese razziste all’arbitro

Nel 2023 il razzismo continua ad essere purtroppo presente nello sport. E’ il caso di quanto accaduto domenica scorsa a Montemurlo, durante la partita tra i Lions e la Libertas Lucca. I due fischietti del match, Tommaso Giachi e Labed Mourad, entrambi di Firenze, sono finiti nel mirino della tifoseria di casa. Le proteste, però, hanno superato il limite quando, stando a quanto scritto nel provvedimento del Giudice Sportivo, si sono trasformate in "manifestazioni verbali ispirate ad odio o discriminazione razziale", evidentemente nei confronti del secondo direttore di gara. L’episodio è costato alla società ospitante una squalifica per una giornata, poi commutata in una multa da pagare, che si va a sommare agli altri 180 euro che sarà chiamata a versare nelle casse della Federazione, di cui 80 "per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri" e 100 perché "il dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo ha assolto ai propri compiti solo parzialmente". La risposta dei Lions non si è fatta attendere: "Ci dissociamo da questo comportamento. Il nostro tifo è sempre stato caldo, a volte anche oltre i limiti, ma assolutamente non razzista".