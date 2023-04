Odori nauseabondi, cittadini barricati in casa

Probabilmente a seconda della direzione del vento la percezione del disagio aumenta o diminuisce, ma i giorni delle vacanze pasquali sono stati difficili per alcuni residenti nella parte nord del territorio comunale di Porcari e anche verso il Padule. Il motivo? Odori nauseabondi che hanno impedito di aprire le finestre, pur con giornate soleggiate e che invogliavano a stare fuori. Le teorie sono diverse sulle cause di questo problema che, puntualmente si ripete, guarda caso sempre in corrispondenza dell’aumento delle temperature. L’indiziato numero uno della produzione di questi miasmi insopportabili è il depuratore, perché così è già accaduto in passato.

"Per Pasqua l’odore era insopportabile – commentano alcuni cittadini – certamente il vento era orientato verso il paese e ciò ha acuito, ha ampliato le sensazione sgradevole. Ci appelliamo al Comune affinché provi a scoprire la vera origine di tutto questo e quindi intervenire concretamente, anche perché con l’approssimarsi dell’estate e del caldo la questione rischia di diventare davvero enorme. Chiediamo al sindaco Fornaciari di prendere adeguati provvedimenti".

Ma.Ste.