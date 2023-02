"Odore nauseabondo, servirebbero delle analisi Abbiamo segnalato il caso a vigili e carabinieri"

Occhi arrossati, arsura alla gola, disagio. Necessità di rimanere tappati in casa. Fuori, infatti, non si respira. Soprattutto la sera, dopo il tramonto e la notte. E’ quanto lamentano i cittadini che abitano nella zona di Ponte ai Pini, località tra la frazione di Spianate e il capoluogo Altopascio.

"Abbiamo chiamato i vigili urbani e segnalato la vicenda, così come i carabinieri - spiega Alessandro Silvestri - però la questione va affrontata con urgenza e concretamente. Sarebbe meglio poter fare analisi, anche se ci rendiamo conto che non è facile. I miasmi sono partiti da diverso tempo, oltre che nauseabondo è un olezzo che dà fastidio, come se fosse, per ipotesi un componente chimico che si è liberato nell’aria, un pesticida utilizzato in agricoltura. Ma si tratta soltanto di supposizioni, non abbiamo elementi certi, intanto abbiamo allertato le forze dell’ordine, in attesa che ci facciano conoscere la reale situazione e ci dicano cosa dobbiamo fare".

Fin qui i residenti. Non è la prima volta che nel territorio altopascese vi sono problemi legati alle sostanze odorigene che rendono difficile la vita alla gente. Fatte le debite proporzioni con Ponte ai Pini, anni fa ci un grosso problema in Padule, con la famosa torba.

Ma. Ste.