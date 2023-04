Occhi puntati sulla Manifattura "È soprattutto questione di conti"

"Sembra(va) facile fare un buon caffè" è l’esordio pungente della consigliera, nonché ex assessora all’Urbanistica per nove anni, Serena Mammini, che decide di spendere “due“ parole sul tema della Manifattura. Solitamente dietro le quinte nelle quotidiane battaglie dell’opposizione, tende a dire la sua sui temi che la toccano da vicino e quando lo fa non ci va certo leggera. E così anche con la Manifattura. Il tema è tornato caldo in questi giorni, dopo il sopralluogo della commissione e le parole espresse in quell’occasione dall’assessore ai lavori pubblici Buchignani. Ma stando alla ricostruzione di Mammini, non fu sempre così di interesse e a stimolarlo sarebbe stato il suono dei soldi. "Prima della proposta della Fondazione ricordo bene la freddezza e il disinteresse di quella stessa parte di città che sul tema iniziò a intervenire con solerzia e polemica subito dopo. Sia nell’estate del 2016, in occasione della presentazione del masterplan, che durante il percorso partecipato di Lucca Creative Hub, i futuri strenui “difensori della città” non si videro. Finalmente dopo anni veniva protocollata una proposta concreta fatta da un “ente concreto” del territorio, ma per molti la Fcrl da fatina buona che elargisce cospicui contributi per progetti senza i quali si fermerebbero, si trasformò in una strega brutta e cattiva. Misteri lucchesi. E, forse, qualche deluso rimasto fuori dalle parcelle".

In pratica, quello che Mammini sta dicendo è semplice: sentendo arrivare la Fondazione, qualcuno deve essersi improvvisamente scoperto interessato al futuro dell’immobile. "Addirittura, ancora prima della proposta, l’opposizione di allora fece ostruzionismo alla variante urbanistica, strumento indispensabile per qualsiasi progetto. Nonostante tutto la variante arrivò alla sua approvazione. Prevedeva di seguire l’iter del piano attuativo - continua -. Uno strumento richiesto a gran voce dalle osservazioni e anche dai compagni di ballottaggio dell’attuale consigliere-architetto-delegato Cecchini che adesso, invece, pare vedere proprio nell’iter del piano attuativo un ostacolo. La proposta della Fondazione, al momento, è stata l’unica possibilità concreta per la Manifattura Tabacchi - conclude Mammini - Non voglio entrare sui motivi del fallimento, ma non è stato certo per merito (o demerito) di tre fandonie, quattro sciocchezze e un paio di frottole gettate nel mucchio da chi su questo tema costruì la propria opposizione. Ancora una volta, a far saltare il banco è stata, soprattutto, una questione di conti".

Teresa Scarcella