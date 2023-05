Occhi puntati sul Pnrr Prefettura, Comuni e Guardia di Finanza a caccia di “furbetti“

Il prefetto Francesco Esposito e il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, Felice Marra, hanno sottoscritto l’accordo che istituisce il “presidio territoriale unitario” che garantirà il supporto alle amministrazioni locali – titolari di interventi del Pnrr – per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti. L’accordo di collaborazione mira a rafforzare il coordinamento delle attività già da tempo avviate presso entrambi gli Uffici, all’interno dei quali sono stati costituiti singoli presidi con il compito di vigilare sulla correttezza degli adempimenti delle amministrazioni locali destinatarie delle risorse del PNRR. L’intesa prevede inoltre l’attivazione di una circolarità informativa volta ad imprimere ulteriore impulso all’azione di prevenzione antimafia sugli interventi previsti dal PNRR. Al fine di favorire il massimo raccordo, è stato costituito anche il tavolo di coordinamento che si riunirà con cadenza periodica, per l’esame delle iniziative realizzate, delle eventuali criticità rilevate e la formulazione di proposte di miglioramento delle attività di collaborazione, anche avvalendosi del contributo di altre amministrazioni. Il presidio unitario, composto da personale della Prefettura e della Ragioneria territoriale, vuole mettere in campo iniziative finalizzate a supportare le amministrazioni locali per l’efficace attuazione dei controlli amministrativi e contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto delle frodi, al conflitto di interessi e al doppio finanziamento.

Per questo sono già stati firmati diversi protocolli d’intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alcuni Comuni e la Provincia di Lucca, volti alla prevenzione e al contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici. In queste rete si inserisce, con la firma di ieri, anche l’Unione Comuni della Garfagnana. Il “fulcro operativo” della collaborazione prevede che l’Unione comunichi alla Guardia di Finanza le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico – finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza.