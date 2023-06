Occhi puntati sul “Pianeta Terra“ Ad ottobre il festival fa il bis

LUCCA

"Tutti gli esseri viventi sono connessi". La frase con cui ieri Stefano Mancuso, direttore del Pianeta Terra Festival, ha scelto di esordire durante la presentazione della seconda edizione della kermesse, non suona come nuova. Ma se si scava in profondità se ne coglie il significato, che tra l’altro è il fil rouge degli eventi in programma a ottobre, e quindi il drammatico destino che unisce questi esseri viventi. È a quel punto che la frase suona come terrificante, soprattutto alla luce di un dato: in 50 anni, a partire dal 1970, il numero di animali che vivono sulla Terra si è dimezzato. "Cosa vuol dire? - chiede e poi risponde Mancuso - Significa che quando parliamo di perdita di biodiversità, del numero degli animali che si è dimezzato, non possiamo credere che sia un tema che possa passare inosservato. Al contrario è un’immagine incredibile, agghiacciante. Bisogna comprendere che la vita degli esseri umani è una rete. Per mantenere in vita noi dobbiamo mantenere in vita anche le altre specie. Il rischio è ciò che è accaduto già cinque volte sulla Terra e si chiama estinzione di massa".

Un destino per certi versi naturale che l’essere umano però, con le sue cattive pratiche, sta avvicinando a sè ad una velocità spaventosa. "A questi ritmi di consumo delle risorse naturali e di forte riduzione delle altre forme di vita, chiederci quanto ci vorrà prima che il Pianeta non riesca più a sostenere la nostra attuale “civilizzazione”, non è più una domanda retorica ma una serissima questione al cui studio dovremmo dedicarci in tanti. - continua Mancuso - Il riscaldamento globale è il più grave problema che l’umanità abbia mai dovuto affrontare Pensiamo, per esempio, che l’Europa dagli inizi del 900 si è riscaldata di due gradi. Firenze, dal 1960, si è riscaldata di 3,5 gradi e dubito che Lucca sia da meno. Questo ci dice una cosa: che quello che stiamo facendo non è abbastanza. La mortalità italiana l’anno scorso è aumentata del 28% come conseguenza diretta dell’aumento delle temperature. È un dato agghiacciante, di nuovo. E a morire sono i più fragili, i più poveri". Parole che generano sicuramente ansia, pur non avendo questo intento, ma che dovrebbe suscitare riflessioni e soprattutto azioni. Per le seconde siamo in ritardo, per le prime c’è sempre tempo. Sicuramente ce ne sarà durante i quattro giorni del festival, voluto da Editori Laterza e abbracciato da Fondazione Cassa di Risparmio, che dal 5 all’8 ottobre occuperà alcuni dei luoghi più suggestivi della città. A solleticare le menti e il dibattito, saranno anche quest’anno scienziati, antropologi, filosofi, storici, personalità di spicco come Peter Wadhams, Elisabetta Erba, Paola Bonfante, Giorgio Vallortigara, Giorgio Vacchiano, Chiara Pavan, Piero Papik Genovesi. Il tema di questa seconda edizione è ‘La rete della vità, appunto, si parlerà quindi di fenomeni estremi e attuali come la siccità e alluvioni, l’aumento della popolazione mondiale, il metabolismo del Pianeta, la biodiversità, lo stato delle foreste e dei ghiacciai.

"La straordinaria partecipazione che ha visto la prima edizione ci fa ben sperare – dice Giuseppe Laterza. Significa che si è radicato, soprattutto nelle giovani generazioni, il rispetto per il Pianeta, che stiamo finalmente abbandonando l’idea che siamo il centro di gravità". "Lo scorso anno eravamo ansiosi di sapere come si sarebbe concretizzata un’idea brillante ma complessa e quale risposta avrebbe avuto il festival – commenta il Presidente della Fcrl Marcello Bertocchini - La formula si è rivelata vincente".

Teresa Scarcella