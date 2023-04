Obiettivo: riapertura a settembre Risolto il contratto con la ditta

Il Comune lavorerà per riaprire la piscina comunale a settembre. Occorrerà attendere ancora qualche mese e anche questa estate dunque passerà senza impianto natatorio disponibile (a parte agosto quando di norma viene generalmente chiuso per manutenzione).

Come da noi anticipato, è stato ufficialmente risolto il contratto con la ditta che aveva vinto l’appalto per il quarto lotto di lavori. A livello giuridico questa è la formula ad hoc per tutelarsi quando si manifesta l’inadempimento di uno dei contraenti. Al contrario della revoca che appartiene alla categoria dei provvedimenti amministrativi cosiddetti di secondo grado o di riesame (annullamento, sospensione, convalida), con i quali si rimuove, modifica, sospende o conferma atti adottati in precedenza, al fine di curare l’interesse pubblico.

Siccome gran parte degli interventi sono stati comunque realizzati, ora lo step successivo è mettere a punto un piano, in accordo con i vigili del fuoco per l’aspetto della sicurezza, in maniera tale da garantire la ripresa dell’attività fra quattro o cinque mesi. La scelta era tra una soluzione più veloce ed una con tempi maggiori.

Ma l’impianto, come noto, ha una vastissima utenza, proveniente da tutta la Piana, ma anche dalla Valdinievole e che è rimasta spiazzata visto che non c’è nemmeno la struttura di Lucca, quindi l’obiettivo è riaprire. Scartata l’ipotesi di ricorrere all’impresa seconda classificata, anche perché ci sarebbe voluto tempo per studiare l’accordo, visto che i costi delle materie prime e dei materiali, ad esempio, sono cambiati, aumentati di prezzo.

"Abbiamo avviato un’interlocuzione con i vigili del fuoco, che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso la cittadinanza, e ci sono le condizioni per garantirne la riapertura a settembre - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - . Se ci riusciamo anche prima, ma l’obiettivo è settembre. La gara d’appalto si è svolta prima della crisi internazionale che ha interessato l’aumento dei prezzi, il che ci impone di prendere in considerazione più opzioni già oggi. È quello che abbiamo fatto nell’interesse dei cittadini e delle associazioni sportive che usufruiscono del nostro Centro natatorio".

Chiuso a maggio 2022, avrebbe dovuto riaprire prima ad ottobre, poi a dicembre. Gli ultimi interventi prevedevano un investimento di 420mila euro per il consolidamento delle travi di copertura del piano vasca, dotata di nuova illuminazione ed altre opere di manutenzione straordinaria. Con i lotti precedenti erano stati realizzati una piccola palestra e un edificio che ospita depositi esterni. Inoltre è stata realizzata una nuova distribuzione degli spazi per gli spogliatoi.

Massimo Stefanini