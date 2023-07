Obiettivo “Capitale della Cultura“ Ecco le strategie del Comune

Una sfida che va oltre la sfida stessa, per lasciare alla città un progetto strategico in ambito culturale: ecco il senso della candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2026. Lo hanno ribadito ieri in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Orsetti, il sindaco Mario Pardini, l’assessore alla Cultura Mia Pisano, l’assessore al Turismo Remo Santini, il presidente di Promo PA Gaetano Scognamiglio e la vicepresidente, nonché responsabile del gruppo di lavoro, Francesca Velani, che hanno illustrato le tappe del percorso che porterà Lucca a presentare il progetto culturale completo entro il prossimo 27 settembre. "Comunque vada – ha sottolineato Pardini – alla città rimarrà un dossier di progetti utili per il futuro. Quello della candidatura è un obiettivo che ci eravamo prefissi già in campagna elettorale e sono contento che un’eccellenza del territorio come Promo PA abbia accettato di curare il nostro dossier, visto che hanno quattro partecipazioni a edizioni precedenti, di cui una con la vittoria di Parma. Dovremo fare rete con tutto il territorio provinciale e sono convinto che sarà così: il rapporto con gli altri sindaci è buono. Le altre candidature toscane? Sapevo di quelle delle Unioni dei Comuni, non di quella di Massa: a livello italiano siamo 26 città e una sola vincerà, uno stimolo in più".

"E’ un grande orgoglio – ha aggiunto Pisano – un obiettivo sfidante: siamo chiamati a dare una visione che spazi per tutto il territorio". "Il cambio di passo più volte evocato – ha spiegato Santini – passa anche dall’idea di pensare più in grande. Visione, ambizione, entusiasmo e coraggio sono le parole chiave". Il percorso per la redazione del progetto vuole essere l’occasione per una ampia riflessione sul ruolo della cultura nello sviluppo della città e del territorio, un’occasione di dialogo e confronto sulle traiettorie di crescita del sistema culturale, guardando oltre i confini comunali, e proponendo metodologie utili a costruire e stabilizzare il dialogo e la collaborazione con l’intero territorio provinciale.

Ampio l’orizzonte del progetto culturale come ampio e rappresentativo di tutta la provincia dovrà essere il comitato per Lucca 2026: una "chiamata alle arti" partita da palazzo Orsetti e rivolta, fra gli altri, ai principali enti pubblici, Fondazioni bancarie, associazioni di categoria, soggetti che si occupano di alta formazione, musei e biblioteche e le maggiori aziende partecipate che si dedicano alla cultura.

Fabrizio Vincenti