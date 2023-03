Nuovo sportello agli “Amici del Cuore“ Crescono le opzioni di accesso ai servizi

Prosegue a ritmo serrato l’attività del Centro di Sanità solidale realizzato dagli Amici del Cuore in via dei Macelli, con novità sull’accesso alle prestazioni. L’Associazione, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da anni offre infatti un servizio in risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini in difficoltà economica e sociale. Le novità si riferiscono proprio al procedimento di accesso al servizio di questi soggetti che da oggi potrà avvenire anche tramite uno specifico “sportello di ascolto” organizzato dalla stessa Associazione, attraverso la segnalazione da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta operanti in provincia, oltre che da ulteriori soggetti senza fini di lucro operanti nel territorio. Tutte nuove opportunità di intercettare le situazioni di necessità, che si aggiungono agli strumenti precedentemente messi in campo, che vedevano vari enti abilitati a segnalare le persone bisognose (tra cui Misericordie, Croce Verde, Croce Rossa, Anffas). Le segnalazioni tengono conto dello stato di necessità (Isee, disoccupazioni), e consentono consulti e terapie con moderne attrezzature, analisi anche genetiche con laboratori hi-tech.