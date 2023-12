Nuovo ponte sul Serchio. Riparte il progetto da Borgo ad Anchiano

Torna alla ribalta il Ponte sul Serchio tra Borgo a Mozzano ed Anchiano, dopo anni che se ne parla, almeno ogni qualvolta si verificano, come accaduto anche di recente, frane e smottamenti lungo la Statale dell’Abetone e del Brennero con il conseguente blocco della circolazione per lavori in corso. Un progetto preliminare, in via di approvazione, che segna l’inizio dell’iter per la costruzione del nuovo ponte sul Serchio, appunto tra Borgo a Mozzano e Anchiano, è la novità annunciata finalmente all’ordine del giorno, ripresa e diffusa dal sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti. In questo caso ci sarebbe già attivo un progetto preliminare.

"Grazie a un finanziamento di 100mila euro della Regione Toscana – spiega il primo cittadino del Borgo – abbiamo confezionato il progetto che ci permette di parlare, finalmente e concretamente, della realizzazione del nuovo ponte sul nostro territorio. Anche di questa opera se ne parlava da tempo e adesso possiamo farlo con le idee chiare: una soddisfazione che ci permette di mantenere una promessa fatta ai cittadini. Ringrazio in particolare l’assessore regionale Stefano Baccelli per essersi fatto sostenitore e promotore dell’iniziativa".

"Il via ufficiale ai progettisti è stato dato a seguito di un incontro con Anas - aggiunge Patrizio Andreuccetti – il ponte potrà sorgere poco dopo il campo sportivo di Borgo per collegarsi ad una nuova rotatoria che verrà realizzata vicino all’attuale ingresso di Anchiano. Con questo nuovo attraversamento, pensato e localizzato in modo da tenere in equilibrio utilità e disponibilità economiche e il cui costo complessivo si attesterà intorno agli 8 milioni di euro - potremo rilanciare la zona industriale di Socciglia e alleggerire il traffico che si riversa su Ponte Pari".

"Una volta approvato il progetto – prosegue il sindaco – potremo dedicarci a reperire i fondi necessari per la costruzione. Parallelamente – aggiunge – continua la stretta collaborazione con Anas per risolvere in via definitiva la viabilità sulla statale 12 del Brennero per consentire a tutti, cittadini, residenti, lavoratori e visitatori, di avere un accesso e un percorso senza intoppi, rallentamenti o ostacoli".

La costruzione del nuovo ponte potrebbe favorire la scorrevolezza sulla SS 12, spesso rallentata, se non sospesa per giorni, superando la precarietà di un’arteria molto trafficata ma, purtroppo, troppo spesso alle prese con interruzioni causate dalle frane. Sulla Statale tra Lucca e Borgo a Mozzano insistono addirittura ben tre semafori che regolano il transito a senso unico alternato.

Marco Nicoli