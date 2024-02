Nuovo ponte sul Serchio. I lavori procedono senza intoppi

La notizia, ad oggi, è quella che un po’ tutti vorrebbero sentire: nessun intoppo per il nuovo ponte sul Serchio.

“Sappiamo quanto sia difficile avere certezze oggi con i cantieri – dice il presidente della Provincia, Luca Menesini – ma ad oggi quello per il nuovo ponte sta procedendo senza intoppi e a buon ritmo. Se questa tabella di marcia sarà rispettata possiamo già dire che l’inaugurazione avverrà a settembre“. Un cantiere tra i più importanti e attesi del nostro territorio per un’opera che costerà 27 milioni di euro. 15 messi a disposizione dal ministero, 7 dalla Regione e 5 dalla Provincia.

“Al momento – fa sapere Menesini – si stanno completando le fondamenta in micropali per le pile – elementi verticali che offrono sostegno – sulle quali poi sarà poggiato il ponte. Allo stesso tempo in fonderia va avanti la costruzione del ponte, che poi sarà assemblato sul posto“. Il nuovo ponte – progettato dallo studio Itec di Sarzana in collaborazione con gli architetti Lucchesi e Mencacci e il geologo Buchignani di Lucca – unirà la sp 1 Francigena (via per Camaiore), poco prima del ponte sul Torrente Freddana, con la Statale 12 del Brennero all’altezza della rotatoria esistente con via Umberto Dianda. A completamento dell’infrastruttura il Comune di Lucca ha programmato la costruzione di una nuova viabilità tra le due arterie extraurbane che dalla rotatoria sul Brennero si andrà ad innestare sulla via Pesciatina all’altezza della rotonda nei pressi dell’Esselunga dell’Arancio, costituendo il cosiddetto asse sub-urbano di Lucca. Il progetto prevede la costruzione di un viadotto in acciaio con impalcato sostenuto da tre arcate in sequenza, di luce rispettivamente: 80 metri, 100 metri e 80 metri.

“Oggi il ponte si sta iniziando a vedere – sottolinea soddisfatto il presidente della Provincia –. Il cantiere procede, la ditta sta realizzando le fondamenta. A fine anno avremo il nuovo ponte sul Serchio che risolverà un sacco di problemi ai cittadini della città di Lucca e ai cittadini dell’intera provincia che per lavoro o altro attraversano queste zone. Ed io ne sono molto orgoglioso e molto contento“.

Laura Sartini